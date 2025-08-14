Быстров – об игре «Зенита»: «Черепахи-ниндзя ползают по полю»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался об игре петербургской команды в игре 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

– У «Зенита» сразу проблема перед игрой: вылетает на разминке Нино.

– Нашел проблему! Я просто в шоке! У них там четыре человека сидят на скамейке еще. Это не проблема, имея пять футболистов за такие суммы. И без Нино сыграют. Сыграй в атаку без Нино.

Не, ну в таком темпе, как сейчас «Зенит» играет, – это черепахи-ниндзя, ползают там по полю, реально, 30-миллионные. Кому нравится этот футбол?

«Ахмат» за линию мяча опустился – и вот они, гандболисты, начинают этот мяч катать без обострения. Плюс план «Б» у них всегда работает – Соболев впереди. Если надо на ноль сыграть – пожалуйста. Ставьте. Держит стабильность. В состав попал – ноль у «Зенита» голов, если, конечно, заранее не знают, что пенальти поставят. А то так и проблемки нарисовываются.