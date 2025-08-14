Введите ваш ник на сайте
  • Быстров – об игре «Зенита»: «Черепахи-ниндзя ползают по полю»

Сегодня, 10:32
5

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался об игре петербургской команды в игре 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

– У «Зенита» сразу проблема перед игрой: вылетает на разминке Нино.

– Нашел проблему! Я просто в шоке! У них там четыре человека сидят на скамейке еще. Это не проблема, имея пять футболистов за такие суммы. И без Нино сыграют. Сыграй в атаку без Нино.

Не, ну в таком темпе, как сейчас «Зенит» играет, – это черепахи-ниндзя, ползают там по полю, реально, 30-миллионные. Кому нравится этот футбол?

«Ахмат» за линию мяча опустился – и вот они, гандболисты, начинают этот мяч катать без обострения. Плюс план «Б» у них всегда работает – Соболев впереди. Если надо на ноль сыграть – пожалуйста. Ставьте. Держит стабильность. В состав попал – ноль у «Зенита» голов, если, конечно, заранее не знают, что пенальти поставят. А то так и проблемки нарисовываются.

  • Автором единственного гола в матче стал защитник «Зенита» Ваня Дркушич, забивший в свои ворота на 30-й минуте.
  • Петербургский клуб после 4 туров занимает в РПЛ 8-е место с 5 очками.

Источник: YouTube-канал «О, Родной футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Быстров Владимир
Plyash
1755160754
Я бы сказал , как клопы ползают по полю . Черепашки-то побыстрее будут .
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755162020
НАВЕСОВ СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ мешает развитию команды и молодёжи......
Ответить
Дубина
1755162131
Да цыганей помойка накупила еще тех!! ЗПРФ!!!!
Ответить
NewLife
1755166819
Переправь это своему дружку Буланову.
Ответить
