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  • Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ

Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ

9 августа 2025, 13:39
2

Андрей Канчельскис порассуждал об игровом уровне полузащитника «Зенита» Вендела.

«На мой взгляд, Вендел, конечно, входит в число лучших легионеров РПЛ. В целом в наш чемпионат много хороших иностранцев приезжало. Как и нехороших тоже (смеeтся).

Поэтому Вендел – это точно один из тех легионеров, кто не испортил историю иностранцев в РПЛ. В топ-15 или топ-20 он, однозначно, входит», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» купил Вендела в 2020 году за 20 млн евро.
  • С тех пор бразилец забил 21 гол и сделал 36 ассистов в 152 матчах.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Вендел Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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neim
1754736150
Судя по тому, как он толстый хрен на Зенит повесил с его сборами, то да, в этом компоненте он лучший !
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Красногвардейчик
1754737628
Да нет конечно....не тянет он на это звание
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