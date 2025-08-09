Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ

Андрей Канчельскис порассуждал об игровом уровне полузащитника «Зенита» Вендела.
«На мой взгляд, Вендел, конечно, входит в число лучших легионеров РПЛ. В целом в наш чемпионат много хороших иностранцев приезжало. Как и нехороших тоже (смеeтся).
Поэтому Вендел – это точно один из тех легионеров, кто не испортил историю иностранцев в РПЛ. В топ-15 или топ-20 он, однозначно, входит», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» купил Вендела в 2020 году за 20 млн евро.
- С тех пор бразилец забил 21 гол и сделал 36 ассистов в 152 матчах.
Источник: Legalbet