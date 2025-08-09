Аршавин – о зарплате Умярова в «Спартаке»: «Введут новый лимит, он и 4 миллиона будет получать»

Андрей Аршавин оценил продление контракта между «Спартаком» и Наилем Умяровым до 2029 года.

«Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить то, как он провел прошлый сезон. Умяров превратился в одного из важных игроков «Спартака».

Если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что 600–800 тысяч. Введут новый лимит, он и 4 [миллиона] будет получать.

Продление контракта он заслужил», – сказал Аршавин.