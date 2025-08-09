Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин – о зарплате Умярова в «Спартаке»: «Введут новый лимит, он и 4 миллиона будет получать»

Аршавин – о зарплате Умярова в «Спартаке»: «Введут новый лимит, он и 4 миллиона будет получать»

Сегодня, 00:12
1

Андрей Аршавин оценил продление контракта между «Спартаком» и Наилем Умяровым до 2029 года.

«Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить то, как он провел прошлый сезон. Умяров превратился в одного из важных игроков «Спартака».

Если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что 600–800 тысяч. Введут новый лимит, он и 4 [миллиона] будет получать.

Продление контракта он заслужил», – сказал Аршавин.

  • 25-летний Умяров перешел в «Спартак» из «Чертаново» в 2019 году.
  • Он провел 168 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Сообщалось, что зарплата хавбека вырастет на 70% после продления контракта.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Умяров Наиль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1754689372
трудно не согласиться рынок перегрет деньгами
Ответить
