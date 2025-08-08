Введите ваш ник на сайте
  Черданцев – о покупке Жедсона «Спартаком»: «Я сначала не понял вообще, о ком идет речь»

Черданцев – о покупке Жедсона «Спартаком»: «Я сначала не понял вообще, о ком идет речь»

Сегодня, 09:54
16

Комментатор Георгий Черданцев оценил покупку «Спартаком» полузащитника Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».

– Как смотрите на трансфер Жедсона?

– Все эксперты у меня в программе говорили, что «Спартаку» нужно усиление в оборону, причем не на одну позицию, а на все четыре. И Станкович сказал, что он десять месяцев просит игрока на одну позицию. Вряд ли он имел в виду нападающего. Очевидно, что о чем‑то другом.

Это вызывает удивление. Нам кажется со стороны, что у руководства с тренером полное взаимопонимание, но выясняется, что на определенную позицию тренер игрока не получает.

Про Жедсона я узнал только тогда, когда его купили. По «Тоттенхэму» я его не помню, а чемпионат Турции особо не смотрю. Но есть ряд футболистов, которые всe равно мелькают в прессе. Крутой футболист всe равно вылезет. Но я его не помню, он не вызывается в сборную.

Даже дело не в деньгах, я бы на это реагировал в меньшей степени, это дело клуба. Но как людям со стороны смотрящим, ты ждешь от товара за такую сумму суперкачества. Он должен быть на голову сильнее всех остальных, кто стоит дешевле.

Я сначала не понял вообще, о ком идет речь. Это футболист для людей, кто занимается скаутингом или экспертов европейского футбола. Но это не моя работа. Крутые игроки так или иначе мелькают в прессе. Но мне эта фамилия не попадалась. Всe это странно выглядит.

  • «Бешикташ» сообщал, что сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
  • Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Черданцев Георгий
andr45
1754638494
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю Чому я Черданців, чому не літаю?( «Не верю в игрока [Барко], который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе. Значит, что-то там есть, какая-то червоточина. Но не бывает классных футболистов, топовых, которые бы в таком возрасте не играли в чемпионате Италии или Испании» «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, один из лучших игроков «Спартака». То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.»
Ответить
Каратель помойников
1754638782
Чердак,перестань бухать и жрать чипсы.подобие комментатора
Ответить
...уефан
1754639866
...позовите Журавеля, пусть и он отдуплится...
Ответить
SLADE2019
1754641808
Рановато пока что о Жедсоне судить. Посмотрим, как там играть он будет. А об укреплении спартаковской обороны писать уже надоело. Не хотят укреплять - не силой же их всех заставлять?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1754642316
В общем купили полный шлак за баснословные деньги. Как это по хряковски. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1754643494
" Но я его не помню" Чердак, прикинь - Жедсон тебя не только не помнит, но даже не знает, кто ты и кто вы все на пиханом срач тв)
Ответить
Интерес
1754643501
В мире "кризис перепроизводства полузащитников",именуемых всякими похабными кликухами, объединёнными единым понятием "свингеры".Вот их все клубы покупают-продают,а потом "владельцы крупнорогатого скота" пытаются их перепрофилировать.Иногда удачно, чаще-нет. Защитник и чистый нападающий-в прицеле всегда, и его ошибки на последнем рубеже-катастрофа.Вот все и прутся в полузащитники,или полунападающие, у которых "всегда есть право на ошибку"...
Ответить
ivany4
1754643993
Чердак подвел черту под всеми "футбольными специалистами-экспертами" зарубежного футбола в России - все они ни о чем!!!. Понахватаются "верхушек" и газетных заголовков о "лучших" игроках, и придыхают на них в комментариях на матчах, вместо комментирования футбола. И после этого они будут критиковать тренеров и игроков??)) Вот и подтвердили пословицу - не зная броду, не суйся в воду. Народ не зря так говорит про неучей, а болельщик просто так не обматерит бездарей-комментаторов.))
Ответить
subbotaspartak
1754645168
Перестань читать сказки
Ответить
Persona_non_Grata
1754645338
Черданцев признался в своем непрофессионализме !!!... Нормальный журналист или комментатор должен быть в теме !!!...
Ответить
