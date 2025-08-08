Черданцев – о покупке Жедсона «Спартаком»: «Я сначала не понял вообще, о ком идет речь»

Комментатор Георгий Черданцев оценил покупку «Спартаком» полузащитника Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».

– Как смотрите на трансфер Жедсона?

– Все эксперты у меня в программе говорили, что «Спартаку» нужно усиление в оборону, причем не на одну позицию, а на все четыре. И Станкович сказал, что он десять месяцев просит игрока на одну позицию. Вряд ли он имел в виду нападающего. Очевидно, что о чем‑то другом.

Это вызывает удивление. Нам кажется со стороны, что у руководства с тренером полное взаимопонимание, но выясняется, что на определенную позицию тренер игрока не получает.

Про Жедсона я узнал только тогда, когда его купили. По «Тоттенхэму» я его не помню, а чемпионат Турции особо не смотрю. Но есть ряд футболистов, которые всe равно мелькают в прессе. Крутой футболист всe равно вылезет. Но я его не помню, он не вызывается в сборную.

Даже дело не в деньгах, я бы на это реагировал в меньшей степени, это дело клуба. Но как людям со стороны смотрящим, ты ждешь от товара за такую сумму суперкачества. Он должен быть на голову сильнее всех остальных, кто стоит дешевле.

Я сначала не понял вообще, о ком идет речь. Это футболист для людей, кто занимается скаутингом или экспертов европейского футбола. Но это не моя работа. Крутые игроки так или иначе мелькают в прессе. Но мне эта фамилия не попадалась. Всe это странно выглядит.