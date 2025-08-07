Первый тренер Сафонова дал совет вратарю

Первый тренер Матвея Сафонова Алексей Чистяков посоветовал вратарю покинуть «ПСЖ».

Ранее парижский клуб сообщил россиянину, что не видит его в статусе основного голкипера. В услугах Сафонова заинтересован «Галатасарай».

«Если Матвея приглашают, надо уходить. Нет вариантов, что он будет играть в «ПСЖ». Если есть предложения из Турции или где-то ещe на более выгодных условиях, надо уходить.

При выборе между Европой и Россией лучше остаться в Европе. Например, если даже его пригласят обратно в «Краснодар», там есть Агкацев, который провeл сильный сезон, – это тоже конкуренция. Статус Матвея упадeт. Останется в Европе – сохранит статус выше, чем в России», – сказал Чистяков.