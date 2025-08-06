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«ПСЖ» проинформировал Сафонова о его статусе в сезоне-2025/26

Сегодня, 16:58
6

Матвей Сафонов обсудил с представителями «ПСЖ» свои перспективы на предстоящий сезон.

Несмотря на вероятный уход Джанлуиджи Доннаруммы, россиянина не видят в статусе основного вратаря.

«ПСЖ дал Сафонову понять: если он хочет постоянную игровую практику – может рассмотреть вариант с отъездом. Обсуждается как аренда на сезон, так и полноценный трансфер, в том числе в клубы Лиги 1.

Если Матвей решит остаться, то будет бороться лишь за статус второго номера. Сейчас он взял паузу на размышление, а клуб анализирует предложения по аренде и продаже.

Сафонов есть в списке на усиление позиции голкипера у «Галатасарая», но приоритетом для турецкого клуба остаются Алиссон и Эдерсон», – сообщил источник.

  • В прошлом сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1754489239
Продолжение приключений барона Мюнхгаузена!
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...уефан
1754489498
...что в уши вольют ему ночью, тот вариант и будет. А это значит - Париж!...
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Интерес
1754490060
Предсказуемый финал самовлюблённого человека,неуёмные амбиции которого подогревались окружением и настойчивыми рекомендациями наших "великих специалистов" уезжать "всему, что движется".Поэтому наш футбол поднимется не скоро.
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biber.ru
1754490510
Нарциссизм не профессионализм.
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Ловкий Бубен
1754490661
Заиграл в Европе...
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