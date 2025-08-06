«ПСЖ» проинформировал Сафонова о его статусе в сезоне-2025/26

Матвей Сафонов обсудил с представителями «ПСЖ» свои перспективы на предстоящий сезон.

Несмотря на вероятный уход Джанлуиджи Доннаруммы, россиянина не видят в статусе основного вратаря.

«ПСЖ дал Сафонову понять: если он хочет постоянную игровую практику – может рассмотреть вариант с отъездом. Обсуждается как аренда на сезон, так и полноценный трансфер, в том числе в клубы Лиги 1.

Если Матвей решит остаться, то будет бороться лишь за статус второго номера. Сейчас он взял паузу на размышление, а клуб анализирует предложения по аренде и продаже.

Сафонов есть в списке на усиление позиции голкипера у «Галатасарая», но приоритетом для турецкого клуба остаются Алиссон и Эдерсон», – сообщил источник.