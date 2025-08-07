Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семак высказался о назначении Черчесова в «Ахмат» перед матчем с «Зенитом»

Семак высказался о назначении Черчесова в «Ахмат» перед матчем с «Зенитом»

Сегодня, 13:29
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

В среду грозненский клуб возглавил Станислав Черчесов, который сменил на посту главного тренера Александра Сторожука.

– В матче с «Зенитом» «Ахматом» будет руководить новый главный тренер – Станислав Черчесов. Что скажете по этому поводу?

– Станислава Саламовича знаю давно. Он доказал свой профессионализм в качестве главного тренера и в клубах, и в сборной России. В его компетенции, конечно, никто не сомневается.

Что касается подготовки к «Ахмату», в этой ситуации она будет сложнее. У каждого тренера есть свое мнение по поводу того, как играть, какую тактическую схему выбирать. В этом плане есть определенные вопросы, но мы подготовимся настолько, насколько это возможно.

При этом мне хотелось бы сказать хорошие слова и в адрес предыдущего тренерского штаба «Ахмата». По статистике команда стартовала хорошо в плане создания моментов и игры в обороне. По многим компонентам была на ведущих позициях.

Но, к сожалению, у тренеров такая доля. Не важно, по каким причинам нет результата, если он отсутствует, то отсутствует. Хочется пожелать ребятам удачи и сказать им, что они проделали хорошую работу, хоть и времени для этого было немного. А мы, в свою очередь продолжаем готовиться – подойдем к важному для нас матчу в хорошем состоянии.

– Все ли готовы сыграть с «Ахматом»?

– Пара небольших вопросов есть, но надеюсь, что к игре травмированных не будет. Луис Энрике тренируется в общей группе. Посмотрим, насколько он окажется готов. Естественно, он будет играть, но сколько – решим немного позже.

– Как вы оцените старт чемпионата?

– Он непростой с точки зрения календаря. И, конечно, мы хотели бы иметь после трех туров большее количество очков. Но так сложилось, что создаем для побед достаточно, однако пока результат не такой, какой хотелось бы видеть.

В тех же матчах с ЦСКА и «Рубином» было хорошее преимущество по моментам, могли победить, но не получилось. Будем улучшать те моменты, которые на данный момент не так хорошо получаются. И продолжать играть, чтобы побеждать чаще.

– К четвертому туру все игроки пришли к единому знаменателю с точки зрения формы?

– С точки зрения движения и функциональной готовности матч с ЦСКА получился хорошим. Движемся в ту сторону, которая нам нужна, чтобы стабилизировать состояние игроков.

Конечно, бывают травмы, которые кого‑то выбивают. Но это естественный процесс для команды, в которой большое количество футболистов. Чтобы абсолютно все были в хорошей форме – такого не бывает.

  • Встреча «Ахмат»«Зенит» пройдет 9 августа и начнется в 20:30 мск.
  • Грозненский клуб занимает 13-е место в РПЛ с 0 очков, петербуржцы идут 7-ми с 5 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Черчесов Станислав Семак Сергей
