Ловчев – о Черчесове: «Это не выдающийся тренер»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».
«Для того, чтобы туда прийти, нужно быть на плаву и показывать результат. Поэтому не сомневаюсь, что он это покажет.
Для меня совершенно очевидно, что это человек большого футбола и большой тренер.
Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», – сказал Ловчев.
- «Ахмат» стартовал в РПЛ с 3 поражений подряд.
- Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.
- Он уже возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.
- Сообщалось, что грозненский клуб будет платить тренеру 1,3 млн евро за сезон.
Источник: «Матч ТВ»