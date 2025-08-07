Ловчев – о Черчесове: «Это не выдающийся тренер»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Для того, чтобы туда прийти, нужно быть на плаву и показывать результат. Поэтому не сомневаюсь, что он это покажет.

Для меня совершенно очевидно, что это человек большого футбола и большой тренер.

Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», – сказал Ловчев.