Раскрыта зарплата Черчесова в «Ахмате»

Станислав Черчесов в ближайшее время станет главным тренером «Ахмата». 61-летний специалист подпишет контракт на три года.
Заработная плата Черчесова в грозненском клубе будет составлять 1,3 миллиона евро в год.
«Ахмат» хочет собрать команду, которая в течение двух-трех лет будет бороться за самые высокие места.
- Последним местом Черчесова была сборная Казахстана, откуда его уволили.
- «Ахмат» сегодня объявил об уходе Александра Сторожука.
- Команда занимает 13-е место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова