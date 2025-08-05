Раскрыта зарплата Черчесова в «Ахмате»

Станислав Черчесов в ближайшее время станет главным тренером «Ахмата». 61-летний специалист подпишет контракт на три года.

Заработная плата Черчесова в грозненском клубе будет составлять 1,3 миллиона евро в год.

«Ахмат» хочет собрать команду, которая в течение двух-трех лет будет бороться за самые высокие места.