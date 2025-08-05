Сафонов сообщил о начале подготовки к новому сезону с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону. Об этом игрок сборной России сообщил в соцсетях.

«Всем привет! За моей спиной – уже классические для моих «кружков» виды. И это означает, что я добрался до Парижа, и завтра мы начинаем тренировочный процесс. Буду держать вас в курсе. Всем хорошего вечера», – сказал Сафонов.