Сафонов сообщил о начале подготовки к новому сезону с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону. Об этом игрок сборной России сообщил в соцсетях.
«Всем привет! За моей спиной – уже классические для моих «кружков» виды. И это означает, что я добрался до Парижа, и завтра мы начинаем тренировочный процесс. Буду держать вас в курсе. Всем хорошего вечера», – сказал Сафонов.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.
- В прошлом сезоне он выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
- Ранее сообщалось о возможном уходе голкипера из клуба, один из вариантов – «Галатасарай».
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова