Обляков высказался о пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал назначенный пенальти в ворота московской команды в игре с «Зенитом» (1:1).

Главный судья Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за фол Данила Кругового на Густаво Мантуане, который реализовал Александр Соболев.

«Считаю, что была равная игра. Пенальти? Наверное, был фол. Мантуан отставил ногу, а Круговой по инерции бежал, поэтому, наверное, был фол.

Фабио Челестини говорит нам не бояться играть в футбол, быть храбрыми футболистами, которые если и ошибаются, то делают это уверенно. Забили прекрасный гол, все красиво разыграли, глаз радовался, когда делали эти передачи», – сказал Круговой.