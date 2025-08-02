«Спартак» и «Динамо» поспорят за нападающего сборной Косово

Форвард «Бешикташа» Милот Рашица привлек внимание топ-клубов РПЛ.
В трансфере 29-летнего футболиста заинтересованы «Спартак» и «Динамо».
Турки открыты для продажи нападающего в случае поступления выгодного предложения.
- Рыночная стоимость Рашицы – 6,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Бешикташ» 41 матч, забил 5 голов и сделал 12 ассистов.
- В его активе 12+18 в 61 игре за сборную Косово.
- До «Бешикташа» Рашица выступал за «Норвич», «Галатасарай», «Вердер», «Витесс», «Вуштррию» и «Курду».
Источник: Slavia1903