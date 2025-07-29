Стал известен ответ ЦСКА на предложение «Фенербахче» по Кисляку

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал об интересе к игроку от «Фенербахче».

– Ваш клиент армеец Матвей Кисляк – верно ли, что было предложение из Турции?

– Да, правда. Официальное предложение в клуб.

– Какая сумма?

– Первое предложение в районе девяти млн евро. Но «Фенербахче» был готов увеличивать сумму. Переговоры были закрыты, ЦСКА сказал, что Матвей не продается.

– ЦСКА хотел бы 30?

– Клуб сказал, что может сделать ответ-отказ. Стоит ли его делать? Поняли, что лучше не делать. Руководители были на связи – Евгений Шевелев и спортивный директор «Фенербахче». Просто объяснили туркам, что Кисляк не продается.