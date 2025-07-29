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  • Стал известен ответ ЦСКА на предложение «Фенербахче» по Кисляку

Стал известен ответ ЦСКА на предложение «Фенербахче» по Кисляку

29 июля 2025, 18:55
3

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал об интересе к игроку от «Фенербахче».

– Ваш клиент армеец Матвей Кисляк – верно ли, что было предложение из Турции?

– Да, правда. Официальное предложение в клуб.

– Какая сумма?

– Первое предложение в районе девяти млн евро. Но «Фенербахче» был готов увеличивать сумму. Переговоры были закрыты, ЦСКА сказал, что Матвей не продается.

– ЦСКА хотел бы 30?

– Клуб сказал, что может сделать ответ-отказ. Стоит ли его делать? Поняли, что лучше не делать. Руководители были на связи – Евгений Шевелев и спортивный директор «Фенербахче». Просто объяснили туркам, что Кисляк не продается.

  • Кисляк – воспитанник ЦСКА.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Фенербахче Кисляк Матвей
Комментарии (3)
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темирхан
1753804925
вы БЕЛЕБЕРДУ НЕ ПИШИТЕ! ЭТО ИГРОК УРОВНЯ 1 ДИВИЗИОНА! КАКОЙ ФЕНЕР?
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Good_win_ФКСМ
1753811593
теперь кисляк скиснет в ослятнике...
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boris63
1753833390
Правильно сделали, с кем играть будем, одни зулусы останутся.
Ответить
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