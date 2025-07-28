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Орлов обратился к Заболотному: «Что ты творишь?!»

28 июля 2025, 16:29
11

Геннадий Орлов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

  • Форварда удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).
  • Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.
  • Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.

«Спартаку» отчасти не повезло. Станкович, видимо, был покорен физическими данными Заболотного. Рост, мощь. Но как можно было на 10-й минуте оставить свою команду в меньшинстве?!

Я сейчас обращаюсь к Заболотному. На тебя рассчитывают, что ты творишь?! Как ты оказался в центре поля? Почему ты так ногу поставил? Шипами в соперника.

А затем еще и Маркиньос схлопотал вторую желтую», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Заболотный Антон Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Burtaze
1753709701
Не надо на Антоху батон крошить.. играет, как умеет.. переусердствовал слегка, доказывая великим свою полезность.. бывает..
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bset
1753710401
Нами засланный просто))
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boris63
1753710807
Учитель блин нашёлся, от этого никто не застрахован, к сожалению.
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NewLife
1753711916
Марки наказали после того, как должен был быть свисток об оффсайде(
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CSKA winner
1753712066
ЗеШтирлиц ещё никогда так не был близок к провалу .
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Вжыхъ
1753712603
Зато можно на море скататься, пока дисквалификация будет. А что ещё надо?!
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алдан2014
1753712689
Теперь только ленивый не повторяется по Антоше.
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subbotaspartak
1753716869
Твоё какое дело...
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