Орлов обратился к Заболотному: «Что ты творишь?!»

Геннадий Орлов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

Форварда удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).

Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.

Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.

«Спартаку» отчасти не повезло. Станкович, видимо, был покорен физическими данными Заболотного. Рост, мощь. Но как можно было на 10-й минуте оставить свою команду в меньшинстве?!

Я сейчас обращаюсь к Заболотному. На тебя рассчитывают, что ты творишь?! Как ты оказался в центре поля? Почему ты так ногу поставил? Шипами в соперника.

А затем еще и Маркиньос схлопотал вторую желтую», – сказал Орлов.