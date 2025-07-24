Погребняк назвал главную цель «Зенита» в трансферное окно

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк определил ключевую позицию, которую нужно усилить клубу в летнее трансферное окно. По его мнению, петербуржцы нуждаются в нападающем.

«Да, действительно, атакующий набор футболистов «Зенита» внушительный. Но, как показал прошлый сезон, ребята играют нерезультативно. Поэтому клуб вынужден искать нападающего, чтобы вернуть себе титул и провести работу над ошибками.

Так что покупка нападающего – приоритетная цель для них», – сказал Погребняк.