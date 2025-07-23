Быстров определил «уникума» российского футбола

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своем отношении к Андрею Аршавину.

«Аршавин – уникум российского футбола. Он мой друг. Даже когда ему было тяжело, он на поле делал неимоверные вещи. Я с Аршавиным с 16 лет вместе, как только попал в дубль.

Он один из немногих кто помогал советом и говорил, как себя вести при подписании контракта. Внизу контракта была маленькая точечка, где было написано: «игрок, не сыгравший 70% матчей, не получает эти деньги». То есть автоматически этот контракт превращался в липу. С этим пунктом надо было реально играть все. Тогда клубы такие фишки делали, что если у тебя 60% матчей сыграно, то тебя могли и не ставить специально. Аршавин настоятельно рекомендовал смотреть на этот подпунктик. Сказал, где он находится и где четко его искать. Это был единственный пункт, который меня интересовал. Остальные я даже не читал. Так было в «Зените».

Наверное, Аршавин чувствовал, что сильнее всех и помогал. От других молодых не добьешься никакой поддержки, каждый сам за себя, это все-таки конкуренция за место в основном составе», – сказал Быстров.