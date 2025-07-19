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  • Семин ответил, чего стоит ждать от «Спартака» в новом сезоне

Семин ответил, чего стоит ждать от «Спартака» в новом сезоне

19 июля 2025, 14:55
9

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о перспективах «Спартака» в сезоне-2025/26.

– От «Спартака» стоит ждать хорошей игры и победных настроений, такие, которые были у Романцева. А игроков у «Спартака» девать некуда. У них даже перебор. Наверное, надо у каждого игрока найти наилучшие качества, развить их и продолжать. Какие задачи у «Спартака»? Конечно, задача – выиграть чемпионат. Другое дело – справятся они или нет. Сегодня для «Спартака» начинается чемпионат – вот и посмотрим.

– То, что произошло со «Спартаком» в весенней части чемпионата – ошибка в подготовке команды в зимний период?

– На мой взгляд, да. Потому что зимний период – очень сложный этап, он очень длительный. И тот тренер, который лучше проходит эту подготовку, лучше заканчивает чемпионат. Всегда было так. Причeм в России он специфичен тем, что игроки почти три месяца находятся без игровой практики. Товарищеские игры ни в какое сравнение не идут с матчами чемпионата.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий
Комментарии (9)
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Cleaner
1752934547
Я жду от Спартака веселой игры. Красно-белый клуб любит повеселить российских болельщиков!!!...)))
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timon2401
1752943460
Если не поменяют Денисова, Литвинова и Максименко ждать привычного 4-6 место…на большее с таким составом увы рассчитывать нечего
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Виктор Урал09
1752998838
Юрий Павлович всё по делу сказал, не много осталось людей в нашей футболе, которые действительно в нём разбираются и любят его не за бабки, а просто любят, как Сёмин! ☝️ От многих других слышны лишь токсичные высказывания или наоборот хвалебные оды поют, а нужна только золотая середина!
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Городовой
1753013820
Станкович уже начал театральные упражнения с судьями и зрителями, прикрывая свои профессиональные просчеты. Лукойл ещё горько пожалеет, что не избавился от него. В этом сезоне, надеюсь, судьи с ним церемониться не будут - посидит на красных карточках. А бардак в команде сохранится, всё портит именно Станкович. Но Ловчеву нравится...
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