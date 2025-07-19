Семин ответил, чего стоит ждать от «Спартака» в новом сезоне

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказался о перспективах «Спартака» в сезоне-2025/26.

– От «Спартака» стоит ждать хорошей игры и победных настроений, такие, которые были у Романцева. А игроков у «Спартака» девать некуда. У них даже перебор. Наверное, надо у каждого игрока найти наилучшие качества, развить их и продолжать. Какие задачи у «Спартака»? Конечно, задача – выиграть чемпионат. Другое дело – справятся они или нет. Сегодня для «Спартака» начинается чемпионат – вот и посмотрим.

– То, что произошло со «Спартаком» в весенней части чемпионата – ошибка в подготовке команды в зимний период?

– На мой взгляд, да. Потому что зимний период – очень сложный этап, он очень длительный. И тот тренер, который лучше проходит эту подготовку, лучше заканчивает чемпионат. Всегда было так. Причeм в России он специфичен тем, что игроки почти три месяца находятся без игровой практики. Товарищеские игры ни в какое сравнение не идут с матчами чемпионата.