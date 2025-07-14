Губерниев высказался о возможном возвращении России к международным турнирам до конца года

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил вероятность возвращения России к международным турнирам до конца 2025 года. Об этом ранее сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Безусловно, у Дюкова есть соответствующая информация. Мы не можем не доверять его словам. У РФС наверняка сохранились контакты с УЕФА и ФИФА. Хоть футбол и является видом спорта номер один, он в любом случае ориентирован на реальную политику. Эти дороги должны идти вместе.

Но если Дюков знает что-то большее и возвращение нашего футбола действительно состоится до конца 2025 года, мы можем только порадоваться», – сказал Губерниев.