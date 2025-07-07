В «Зените» отреагировали на новость о возвращении Малкома

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра ответил, может ли Малком вернуться из «Аль-Хиляля» в петербургский клуб.
«У меня очень хороший контакт с Малкомом. Мы постоянно на связи. Но я не слышал от него ничего.
Понятно, что он любит Россию, любит «Зенит». Но разговоров по поводу «Зенита» не было. Так что преждевременно что‑то говорить», – сказал Оливейра.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»