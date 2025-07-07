В «Зените» отреагировали на новость о возвращении Малкома

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра ответил, может ли Малком вернуться из «Аль-Хиляля» в петербургский клуб.

«У меня очень хороший контакт с Малкомом. Мы постоянно на связи. Но я не слышал от него ничего.

Понятно, что он любит Россию, любит «Зенит». Но разговоров по поводу «Зенита» не было. Так что преждевременно что‑то говорить», – сказал Оливейра.