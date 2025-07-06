Канчельскис ответил, может ли «Динамо» уволить Карпина

Андрей Канчельскис не считает Валерия Карпина неприкосновенным в «Динамо».

«От Карпина все ждут результата в «Динамо» – в этом смысле есть определенное давление.

Выиграть трофей с бело-голубыми не так просто, как показывается история. Посмотрим, получится ли.

Но Карпин не застрахован от увольнения из «Динамо», несмотря на свой авторитет.

Убрать могут любого, если результата не будет. Это футбол», – сказал Канчельскис.