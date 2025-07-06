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Канчельскис ответил, может ли «Динамо» уволить Карпина

6 июля 2025, 22:33
4

Андрей Канчельскис не считает Валерия Карпина неприкосновенным в «Динамо».

«От Карпина все ждут результата в «Динамо» – в этом смысле есть определенное давление.

Выиграть трофей с бело-голубыми не так просто, как показывается история. Посмотрим, получится ли.

Но Карпин не застрахован от увольнения из «Динамо», несмотря на свой авторитет.

Убрать могут любого, если результата не будет. Это футбол», – сказал Канчельскис.

  • Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
  • При нем команда выиграла все 3 матча с общим счетом 10:1.
  • Московский клуб уже усилился игроками сборной России Максимом Осипенко и Иваном Сергеевым.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Бр Канчельскис Андрей Карпин Валерий
Комментарии (4)
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sochi-2013
1751834678
Продукты жизнедеятельности не тонут. Уволят из Динамо, снова всплывет в условном Ростове.
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momwig_
1751837973
А качельскис-то тут при чем? Могут уволить Карпина из Динамо? Да. Могут не уволить? Да. От мнения качельскиса это будет зависеть в САМУЮ последнюю очередь.
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acor94
1751869124
А какой у Карпина авторитет? 0 трофеев за 15 лет карьеры тренером.
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сергей-стасов-yandex
1751870387
Все зависит от руководства,каких успехов добьется Динамо предстоящем сезоне,а толочь в ступе негатив на Карпина полная чушь и белиберда,все покажет предстоящий сезон выгоден Карпин команде ,как тренер и специалист!
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