Канчельскис ответил, может ли «Динамо» уволить Карпина

Андрей Канчельскис не считает Валерия Карпина неприкосновенным в «Динамо».
«От Карпина все ждут результата в «Динамо» – в этом смысле есть определенное давление.
Выиграть трофей с бело-голубыми не так просто, как показывается история. Посмотрим, получится ли.
Но Карпин не застрахован от увольнения из «Динамо», несмотря на свой авторитет.
Убрать могут любого, если результата не будет. Это футбол», – сказал Канчельскис.
- Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
- При нем команда выиграла все 3 матча с общим счетом 10:1.
- Московский клуб уже усилился игроками сборной России Максимом Осипенко и Иваном Сергеевым.
Источник: «РБ Спорт»