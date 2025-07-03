Агент – о трансфере Жерсона в «Зенит»: «Теперь состав петербуржцев выглядит очень устрашающе»

Паулу Барбоза, агент, высказался о фигуре новичка «Зенита» Жерсона.
«Конечно, покупка Жерсона – это заявка на чемпионство. Таких футболистов просто так не покупают, Жерсон – очень сильный игрок, работоспособный, настоящий профессионал. Если «Зениту» действительно удастся заполучить Жерсона, то это будет огромный успех для клуба. Футболист сборной Бразилии, один из лучших игроков чемпионата – это высокий уровень.
Думаю, «Зенит» с Жерсоном и Энрике в стартовом составе – основной претендент на чемпионство. Конечно, многое будет зависеть от адаптации игрока, но на бумаге состав петербуржцев выглядит очень устрашающе для остальных клубов», – сказал Барбоза.
- Сообщалось, что сумма отступных за игрока составляет 25 миллионов евро.
- В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- На его счету 14 игр и 1 гол за сборную Бразилии.
Источник: «РБ Спорт»