Агент – о трансфере Жерсона в «Зенит»: «Теперь состав петербуржцев выглядит очень устрашающе»

Паулу Барбоза, агент, высказался о фигуре новичка «Зенита» Жерсона.

«Конечно, покупка Жерсона – это заявка на чемпионство. Таких футболистов просто так не покупают, Жерсон – очень сильный игрок, работоспособный, настоящий профессионал. Если «Зениту» действительно удастся заполучить Жерсона, то это будет огромный успех для клуба. Футболист сборной Бразилии, один из лучших игроков чемпионата – это высокий уровень.

Думаю, «Зенит» с Жерсоном и Энрике в стартовом составе – основной претендент на чемпионство. Конечно, многое будет зависеть от адаптации игрока, но на бумаге состав петербуржцев выглядит очень устрашающе для остальных клубов», – сказал Барбоза.