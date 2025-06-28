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  • Смертин рассказал о необычном способе просмотра матчей РПЛ: «Сразу темп увеличивается»

Смертин рассказал о необычном способе просмотра матчей РПЛ: «Сразу темп увеличивается»

Сегодня, 09:33
2

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин смотрит футбол под музыку.

  • Несколько недель назад Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.
  • На счету 50-летнего спортсмена 55 матчей за Россию.
  • Смертин играл в Англии за «Челси», «Фулхэм».

– Возвращаясь к юбилею – самый необычный подарок?

– Пластинка Rolling Stones, выпущенная в СССР на фирме «Мелодия». Раритет. Сначала даже не понял, какие песни туда вошли. Названия-то переведены на русский. А я к английскому варианту привык.

Мне все дарили виниловые пластинки. Сам гостям эту идею закинул, чтобы не сильно их обременять. Они знают, что обожаю рок, вот и приносили Led Zeppelin, Deep Purple, Джими Хендрикса, Оззи Осборна. А сын вручил последний альбом AC/DC.

Еще в 1994-м, играя в «Заре», решил купить акустическую систему класса High End. На сборы мы всегда летали через Москву, и в музыкальном магазине на Старом Арбате я обнаружил то, что нужно. Два усилительных блока, процессор, гигантские колонки, деку. Акустика фирмы Thiel, «железо» – Meridian. Не новое, зато самое лучшее, что можно было найти тогда в России. Цена заоблачная – шесть с половиной тысяч долларов!

Зарплата и премиальные в «Заре» были небольшие. Копил ровно год, отказывая себе во всем. Каждый раз, приезжая в Москву, мчался на Арбат. Для прослушивания аппаратуры в магазине отвели отдельный уголок за драповыми шторами. Там я пропадал часами. Чувствовал себя как в фильме «Зимний вечер в Гаграх» герой Евстигнеева, присмотревший в комиссионке диван мечты.

Наконец, приобрел. В Ленинске-Кузнецком эта аппаратура весом под сто килограммов занимала полквартиры. Позже перевез в Москву. До сих пор все работает, звук потрясающий. Когда достроил дом, одну комнату превратил в музыкальную студию. Там есть вертушка, купленная в Англии лет пять назад, висит проектор. Футбол теперь смотрю на огромном экране под Led Zeppelin. Если матч российского чемпионата – ставлю Осборна. Под хард-рок РПЛ хорошо идет, сразу темп увеличивается.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
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Комментарии (2)
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...уефан
1751094233
...иногда и сам грешил, таким просмотром нашего футбола, как Смертин. Но большинство матчей РПЛ лучше смотреть под трек из "Деревни дураков", если кто такое помнит. Жаль, конечно, что скорость просмотра матча в прямом эфирае нельзя увеличить раза в полтора....
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Константин-Шапкин-google
1751099722
Правильно Лёша. Ну их нах.комментаторов этих. Они всё равно половины моментов не видят! А уж если Генакок вещает, тут без музыки не обойтись
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