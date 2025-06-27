Генсек РФС: «Россия провела бы клубный ЧМ на более высоком уровне, чем Америка»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что КЧМ-2025 был бы проведен на более высоком уровне, если бы прошел в России.

Турнир принимают США.

Матчи клубного чемпионата мира неоднократно прерывались из-за погодных условий.

В России проходили ЧМ-2018 и частично Евро-2020.

«Я бы хотел напомнить о том, что официальным решением УЕФА финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, планировавшиеся в России, перенесены. Без определения сроков, но не отменены.

Наша страна готова к проведению любого турнира: континентального первенства, клубного чемпионата мира и так далее.

Думаю, что мы бы провели КЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке», – сказал Митрофанов.