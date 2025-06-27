В РФС приняли решение по сотрудничеству с Мажичем

Президент РФС Александр Дюков объявил о продлении контракта с Милорадом Мажичем.

52-летний серб – руководитель департамента судейства РФС.

Он занимает эту должность с 27 июня 2023 года.

Мажичу платят около 420 тысяч евро за сезон.

«Мы использовали опцию продления договора с Мажичем. Милорад согласился продолжить сотрудничество, поэтому еще весной переподписали контракт еще на один сезон.

Работой Мажича я доволен. Арбитрами – не всегда. Мажич системно занимается развитием судейства. Милорад – настоящий трудоголик. Мы видим, что он делает все возможное, чтобы повысить качество судейства в России.

А на футбольное поле со свистком выходит не Мажич. Судьи, к сожалению, иногда допускают ошибки. Мы это видим – конечно, такие случаи не устраивают. Но считаем, что количество ошибок из сезона в сезон сокращается.

Не все клубы с этим могут согласиться, однако, на мой взгляд, положительная динамика есть. К тому, как работает Мажич, у меня нет претензий», – сказал Дюков.