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В РФС приняли решение по сотрудничеству с Мажичем

Сегодня, 17:41
1

Президент РФС Александр Дюков объявил о продлении контракта с Милорадом Мажичем.

  • 52-летний серб – руководитель департамента судейства РФС.
  • Он занимает эту должность с 27 июня 2023 года.
  • Мажичу платят около 420 тысяч евро за сезон.

«Мы использовали опцию продления договора с Мажичем. Милорад согласился продолжить сотрудничество, поэтому еще весной переподписали контракт еще на один сезон.

Работой Мажича я доволен. Арбитрами – не всегда. Мажич системно занимается развитием судейства. Милорад – настоящий трудоголик. Мы видим, что он делает все возможное, чтобы повысить качество судейства в России.

А на футбольное поле со свистком выходит не Мажич. Судьи, к сожалению, иногда допускают ошибки. Мы это видим – конечно, такие случаи не устраивают. Но считаем, что количество ошибок из сезона в сезон сокращается.

Не все клубы с этим могут согласиться, однако, на мой взгляд, положительная динамика есть. К тому, как работает Мажич, у меня нет претензий», – сказал Дюков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Мажич Милорад
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Комментарии (1)
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Garrincha58
1751037638
Судейство с каждым годом становится всё хуже и хуже. Это все видят, но никто ничего не предпринимает.
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