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  • Орлов – о матче с Нигерией: «Вновь проявилась старая болезнь российского футбола»

Орлов – о матче с Нигерией: «Вновь проявилась старая болезнь российского футбола»

7 июня 2025, 13:00
11

Геннадий Орлов обратил внимание на проблемы в обороне сборной России.

  • В пятницу команда Валерия Карпина в «Лужниках» сыграла вничью с Нигерией – 1:1.
  • Следующий соперник России – Беларусь (10 июня).

«Вновь проявилась старая болезнь российского футбола. Два центральных защитника – Мелехин и Осипенко – медленные.

Как нигериец легко убежал от Мелехина в первом тайме и выскочил один на один с Сафоновым! Ну что это такое?

Осипенко неплохо подключается в атаку, полезен на стандартах, может отдать проникающую передачу. Но вот что касается непосредственно оборонительных действий... Не знаю. Многовато фолит.

При желании арбитр мог ему и вторую желтую карточку показать. В общем, для игр на высоком уровне у нас должны быть более квалифицированные центральные защитники.

А Карпин делает ставку на представителей «Ростова». Какое место заняли дончане в РПЛ? Восьмое? Ну вот вам и ответ», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Россия Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Цугундeр
1749291022
«Вновь проявилась старая болезнь ..))
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...короче
1749291523
...ну-да, ну-да, хорошо ещё нет официальных турниров сборной, а то б мы весь букет болезней увидели воочию...
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Desma
1749291936
"Карпин делает ставку на представителей «Ростова" Кто-то ожидал иного!? Наивно полагать, что пудель, сидя на матчах РПЛ, отобрав игроков в сборную будет их ещё и тренировать.
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FWSPM
1749293002
Валера давно превратил сборную в филиал ростова ничего нового
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NewLife
1749293207
Орлов прав !
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boris63
1749296741
Валера мог бы Абдулкадырова попробовать, четыре матча на ура отыграл парень. Дивеев травмирован и вообще становиться хрусталем.
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Garrincha58
1749299030
Это Карпин их ставит по старой памяти они оба не игроки сборной да и Карпин тоже тренер слабый у нас сейчас нет тренера для сборной я бы вообще поставил кого то из молодых скажем Юран пусть пробует зачем результаты именно сейчас или Осинькина у него команды играют быстро в атаку, а у Карпина игроки играют медленно примерно как и Зенит катают круглого поперёк и потом заброс на столба, кстати каким боком там был Комличенко он слабый нап. Дзюба и то полезней играет(моё мнение никому не навязываю)
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Spartak_forv@
1749305921
А была альтернатива? Дивеев на трамвае,Литвинов ужасен,Абкулкадыров слишком молод
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zigbert
1749369553
При игре с более слабыми соперниками это почти не заметно. А здесь был совсем другой уровень сопротивления. И потом у нашей сборной нет основного костяка для наигрывания связей.
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