Орлов – о матче с Нигерией: «Вновь проявилась старая болезнь российского футбола»

Геннадий Орлов обратил внимание на проблемы в обороне сборной России.

В пятницу команда Валерия Карпина в «Лужниках» сыграла вничью с Нигерией – 1:1.

Следующий соперник России – Беларусь (10 июня).

«Вновь проявилась старая болезнь российского футбола. Два центральных защитника – Мелехин и Осипенко – медленные.

Как нигериец легко убежал от Мелехина в первом тайме и выскочил один на один с Сафоновым! Ну что это такое?

Осипенко неплохо подключается в атаку, полезен на стандартах, может отдать проникающую передачу. Но вот что касается непосредственно оборонительных действий... Не знаю. Многовато фолит.

При желании арбитр мог ему и вторую желтую карточку показать. В общем, для игр на высоком уровне у нас должны быть более квалифицированные центральные защитники.

А Карпин делает ставку на представителей «Ростова». Какое место заняли дончане в РПЛ? Восьмое? Ну вот вам и ответ», – сказал Орлов.