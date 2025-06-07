Сафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о реакции команды на его ошибку.

Россияне в пятницу сыграли вничью с Нигерией в товарищеском матче – 1:1.

Сафонов пропустил на 71-й минуте от Толу Арокодаре.

У сборной была сухая серия с 16 октября 2023 года.

«Ошибся – и они забили, я пытался выходить. Вы видели, что сборная при Валерии Георгиевиче [Карпине] старается выходить через короткую передачу.

Проблема в том, что неправильно распознал ситуацию – не нужно было этого делать. Старался выходить низом, как мы делали во время всего матча.

Самый расстроенный – я, у меня было огромное желание сыграть за команду, а в итоге сам себе испортил немного настроение, праздник. Болельщики нас всегда очень поддерживают. Спасибо команде за самоотдачу.

Ребята поддержали, извинился перед ребятами. Сказали, что рабочий момент, но мне от этого не легче«, – заявил Сафонов.