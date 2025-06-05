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  • Трофей ЛЧ в Москве, Каррера ведет переговоры с клубом РПЛ, новый претендент на Сперцяна и другие новости

Трофей ЛЧ в Москве, Каррера ведет переговоры с клубом РПЛ, новый претендент на Сперцяна и другие новости

Сегодня, 01:23
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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (1)
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Foxitkuban
1749098804
"Трофей ЛЧ в Москве" - вот Бомбардир, конечно, "желтушники"...
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