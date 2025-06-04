Назван российский клуб, который может возглавить Осинькин

Игорь Осинькин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН». 60-летний специалист ранее покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» ведет переговоры с нынешним главным тренером Виктором Гончаренко о сумме компенсации за разрыв договора.

Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.

«Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.