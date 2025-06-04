Назван конкурент Осинькина в борьбе за место главного тренера «Пари НН»

Руководство «Пари НН» рассматривает Марцела Личку в качестве кандидата на пост главного тренера. Другим претендентом на это место, как сообщалось ранее, является Игорь Осинькин.

При этом «Пари НН» принял решение об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера. У беларуса в контракте есть опция о возможности расторжения двухлетнего соглашения в случае вылета из РПЛ – формально нижегородцы вчера покинули лигу, которая исключила клуб из своего состава.