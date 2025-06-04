Назван конкурент Осинькина в борьбе за место главного тренера «Пари НН»

Руководство «Пари НН» рассматривает Марцела Личку в качестве кандидата на пост главного тренера. Другим претендентом на это место, как сообщалось ранее, является Игорь Осинькин.
При этом «Пари НН» принял решение об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера. У беларуса в контракте есть опция о возможности расторжения двухлетнего соглашения в случае вылета из РПЛ – формально нижегородцы вчера покинули лигу, которая исключила клуб из своего состава.
- Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
- «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
- Личка 1 мая был уволен с поста главного тренера «Динамо». Осинькин оставил должность главного тренера «Крылья Советов» в конце мая после окончания срока его контракта с клубом.
Источник: «РБ Спорт»