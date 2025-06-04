Топ-15 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Сайт Transfermarkt обновил информацию о стоимости игроков РПЛ. Больше всего подорожал полузащитнк «Краснодара» Эдуард Сперцян, который теперь делит лидерство в рейтинге самых дорогих игроков лиги с вингером «Зенита» Луисом Энрике. Оба стоят по 25 миллионов евро.

Третье место в рейтинге занимает Вендел («Зенит»), стоящий 18 миллионов евро. Далее расположились Константин Тюкавин («Динамо») – 16 миллионов и Манфред Угальде («Спартак») – 15 миллионов.

Еще 10 игроков стоят от 10 до 14 миллионов. Это Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Бителло («Динамо»), Алексей Батраков («Локомотив»), Ливай Гарсия («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду, Нино, Педро и Матео Кассьерра (все – «Зенит»).