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Топ-15 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Вчера, 15:01
4

Сайт Transfermarkt обновил информацию о стоимости игроков РПЛ. Больше всего подорожал полузащитнк «Краснодара» Эдуард Сперцян, который теперь делит лидерство в рейтинге самых дорогих игроков лиги с вингером «Зенита» Луисом Энрике. Оба стоят по 25 миллионов евро.

Третье место в рейтинге занимает Вендел («Зенит»), стоящий 18 миллионов евро. Далее расположились Константин Тюкавин («Динамо») – 16 миллионов и Манфред Угальде («Спартак») – 15 миллионов.

Еще 10 игроков стоят от 10 до 14 миллионов. Это Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Бителло («Динамо»), Алексей Батраков («Локомотив»), Ливай Гарсия («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду, Нино, Педро и Матео Кассьерра (все – «Зенит»).

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Динамо Зенит Краснодар Кордоба Джон Гарсия Ливай Глушенков Максим Кассьерра Матео Вендел Сперцян Эдуард Тюкавин Константин Барко Эсекьель Нино Энрике Луис Угальде Манфред Батраков Алексей Педро Бителло Гонду Лусиано
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Комментарии (4)
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Mirak92
1749040114
Сперцян переоценен, если уйдет в Европу скиснет так же как и Захарян
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Литейный 4 (returned)
1749042197
Армянин явно переоценен как миниму в 2 раза. гыгыгы
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