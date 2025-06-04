В «Пари НН» приняли решение по Гончаренко

«Пари НН» расторгнет контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Стороны ведут переговоры о сумме компенсации за разрыв договора.
Соощается также, что Александр Удальцов продолжит работу на посту спортивного директора команды.
- 47-летний Гончаренко возглавляет «Пари НН» с 9 октября 2024 года.
- Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
- «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
Источник: Legalbet