«Крылья Советов» претендуют на 5 игроков московских клубов

«Крылья Советов» сделали предложении о продлении контракта на 2 года полузащитнику Максиму Витюгову. Нынешний срок соглашения самарцев с 27-летним хавбеком истекает 30 июня.
Если с ним не удастся договориться, то «Крылья Советов» могут взять в аренду 20-летнего Егора Смелова из «Динамо».
Также под приход нового главного тренера, которым, как ожидается, станет Магомед Адиев, самарцы могут арендовать нескольких вингеров: 29-летнего Антона Зиньковского и 20-летнего Игоря Дмитриева у «Спартака», 20-летних Вадима Ракова и Никиту Салтыкова у «Локомотива».
- Витюгов в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 14 матчей.
- Зиньковский выступал за самарцев на правах аренды с зимы, а Дмитриев также был в аренде у волжан с августа прошлого года.