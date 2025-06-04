«Крылья Советов» претендуют на 5 игроков московских клубов

«Крылья Советов» сделали предложении о продлении контракта на 2 года полузащитнику Максиму Витюгову. Нынешний срок соглашения самарцев с 27-летним хавбеком истекает 30 июня.

Если с ним не удастся договориться, то «Крылья Советов» могут взять в аренду 20-летнего Егора Смелова из «Динамо».

Также под приход нового главного тренера, которым, как ожидается, станет Магомед Адиев, самарцы могут арендовать нескольких вингеров: 29-летнего Антона Зиньковского и 20-летнего Игоря Дмитриева у «Спартака», 20-летних Вадима Ракова и Никиту Салтыкова у «Локомотива».