УЕФА может снять очки с «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Барселона» может подвергнуться санкциям со стороны УЕФА за повторного нарушения требований к предельному размеру убытков. Клубу грозит сокращение размеров заявки на Лигу чемпионов в следующем сезоне или даже снятие очков на общем этапе турнира.

В 2022 году «блауграна» записала продажу 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 089 000 евро сроком на 25 лет в строку своих операционных расходов.

УЕФА счел это неправомерным отражением прибыли от продажи нематериальных активов и в июле 2023-го обязал «Барселону» заплатить за это нарушение 500 тысяч евро. Каталонцы обжаловали это решение, однако апелляции клуба, в том числе в Спортивном арбитражном суде, были отклонены.

Сообщается, что в 2022 году «Барселоной» были проданы еще 15% прав за 400 миллионов евро. Решение CAS означает, что и эти доходы не могут быть отнесены к операционным.