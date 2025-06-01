Александр Мостовой опубликовал стихотворение по поводу громкого скандала вокруг Андрея Мостового

Бывший спартаковец Александр Мостовой выложил стихотворение насчет скандала вокруг зенитовца Андрея Мостового.

Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.

Александр Мостовой уточнил, что стихотворение написал не он, а его подписчик.