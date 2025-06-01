Александр Мостовой опубликовал стихотворение по поводу громкого скандала вокруг Андрея Мостового

Бывший спартаковец Александр Мостовой выложил стихотворение насчет скандала вокруг зенитовца Андрея Мостового.
- Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
- Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
- КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.
Александр Мостовой уточнил, что стихотворение написал не он, а его подписчик.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового