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  • Александр Мостовой опубликовал стихотворение по поводу громкого скандала вокруг Андрея Мостового

Александр Мостовой опубликовал стихотворение по поводу громкого скандала вокруг Андрея Мостового

1 июня 2025, 12:59
15

Бывший спартаковец Александр Мостовой выложил стихотворение насчет скандала вокруг зенитовца Андрея Мостового.

  • Во время матча легенд «Зенита» Андрей Мостовой пришел на вираж и заряжал оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».
  • Полузащитник петербургской команды скандировал: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».
  • КДК РФС не стал рассматривать поведение Андрея.

Александр Мостовой уточнил, что стихотворение написал не он, а его подписчик.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей Мостовой Александр
Комментарии (15)
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balam
1748772129
молодец,в точку
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Garrincha58
1748772459
может Мостовому не тренировать, а стишки писать, если конечно эти он сам придумал
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Цугундeр
1748773878
)) Напоминает местечковые интересные стишочки. Глубокосмасленные.)
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ivany4
1748774058
Чем больше обсуждать недоумков игроков и болельщиков голубых, тем большая "гордость" прет в их ответах, за свою глупость и ограниченность.))
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Spartak_forv@
1748774602
Лишить Андрея фамилии)
Ответить
Plyash
1748775537
Мостовой , который Андрей , похоже , совсем замостячился . Настоящего идиота с Невы уже не вылечить ,его только могила исправит .
Ответить
Тинез Розоп
1748776839
Было у них два дурака , стало три…(Дельфин, Глушенкова и теперь Мост)
Ответить
Городовой
1748788920
Прямо жесть: как Мостовой - так с больною головой! Признаём: среди больных очень много Мостовых!
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