Карпин объяснил, почему не позвал Умярова в сборную в июне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о кандидате в национальную команду – полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове. Он попал в расширенный список на июньский сбор, но не окончательный состав.

– Один из самых популярных вопросов вам на протяжении нескольких сборов – про Наиля Умярова.

– Не на протяжении нескольких сборов. Только на мартовском сборе спрашивали.

– Он в этом сезоне хорошо играл за «Спартак». Но хорошо играл он еще осенью, а включили в расширенный список его только сейчас. Это для того, чтобы про него не спрашивали больше?

– Тут все тоже самое, что я говорил про Соболева. Да, играет. Да, на протяжении какого-то времени делает это успешно, не просто выстрелил один раз. Но опять же – смотрим, что и как он делает на поле в контексте требований к игроку на его позиции в сборной.

Я не смотрю на результат. Смотрю, подходит он под наши требования или нет. Плюс, многое зависит от того, кто у нас еще имеется на позиции опорного полузащитника конкретно в данный момент.