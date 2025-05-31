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Карпин объяснил, почему не позвал Умярова в сборную в июне

31 мая 2025, 20:29
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о кандидате в национальную команду – полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове. Он попал в расширенный список на июньский сбор, но не окончательный состав.

– Один из самых популярных вопросов вам на протяжении нескольких сборов – про Наиля Умярова.

– Не на протяжении нескольких сборов. Только на мартовском сборе спрашивали.

– Он в этом сезоне хорошо играл за «Спартак». Но хорошо играл он еще осенью, а включили в расширенный список его только сейчас. Это для того, чтобы про него не спрашивали больше?

– Тут все тоже самое, что я говорил про Соболева. Да, играет. Да, на протяжении какого-то времени делает это успешно, не просто выстрелил один раз. Но опять же – смотрим, что и как он делает на поле в контексте требований к игроку на его позиции в сборной.

Я не смотрю на результат. Смотрю, подходит он под наши требования или нет. Плюс, многое зависит от того, кто у нас еще имеется на позиции опорного полузащитника конкретно в данный момент.

  • Сборная России проведет в июне два товарищеских матча: 6 июня в Москве с Нигерией и 10 июня в Минске с Беларусью.
  • 24-летний Умяров еще не играл за сборную России.

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Источник: «Комсомольская правда»
Товарищеские матчи. Сборные Спартак Нигерия Россия Умяров Наиль Карпин Валерий
Комментарии (2)
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FWSPM
1748725628
потому что в ростове много игроков которые тоже хотят в сборную
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илья 009
1749241202
Вызывает не по спортивному принципу в сборную , вот и весь сказ...Глебов слабый игрок ни паса, ни удара...кисляк норм...но молод и нестабилен ...так как играем со слабыми, можно вызывать кого угодно....Умяров на данный момент самый сильный опорник России...Все заметили, что вызывает тех кто в его команде играет...Ростов занял 8 место...и половина команды в сборной поиграла...фу позоррр...
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