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  • Николич – о беспроигрышной серии ЦСКА: «Закончится, но не завтра»

Николич – о беспроигрышной серии ЦСКА: «Закончится, но не завтра»

31 мая 2025, 19:00

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России с «Ростовом».

– Все ли живы-здоровы в команде, как настрой и атмосфера в команде перед матчем?

– Это финал, последняя игра сезона, поэтому она самая главная. Все здоровы, атмосфера после беспроигрышной серии хорошая. Нам надо выиграть и показать, что мы заслуживаем этот трофей.

«Ростов» – очень неприятный соперник, одна из тех команд, которых мы не обыграли в этом году. У нас есть уверенность в своих силах, но готовимся спокойно, аккуратно и с уважением к сопернику.

– То, что на пресс-конференции Игорь Акинфеев, позволяет сделать вывод, что именно он займeт завтра место в воротах?

– Вы можете сделать любой вывод, сегодня я вам, конечно, состав не скажу.

– Сегодня финал Лиги чемпионов, будете ли смотреть его всей командой вместе?

– Сегодня вечером каждый будет занят своим делом. Кто захочет – будет смотреть, кто-то будет спать, кто-то – на процедурах.

– Есть ли какой-нибудь ритуал или традиция, которую вы соблюдаете во время перерыва?

– Нет, я вообще не суеверный человек. Я – верующий, а значит не могу быть суеверным. С моим предыдущим клубом я жил здесь год, именно в этих раздевалках, тренировались именно на этом основном поле. Прямо здесь, где я сейчас сижу, я провeл сотню теоретических занятий с футболистами. У меня уже был финал Кубка, победный с «Локомотивом».

Это не первый мой финал и такая игра, что надо что-то гадать и делать специальными методами. Надо готовиться правильно, уважать соперника, получать удовольствие от такого большого праздника, как суперфинал Кубка России. Это должен быть праздник футбола. Игра вызывает очень большой интерес со стороны болельщиков, футбольных людей.

– Не ощущаете ли давление от беспроигрышной серии?

– Нет, давление чувствуешь, когда идут плохие результаты. А с хорошими результатами получаешь удовольствие от своей работы. Конечно, эта серия закончится, но у меня глубокое убеждение, что это не случится завтра.

– Обращаете ли внимание при подготовке на предыдущие матчи против «Ростова»?

– Очень серьeзно подготовились к суперфиналу, как и к каждой другой игре. Провели с ребятами теорию. Как и перед любой игрой – профессионально разбираем соперника. Для нас самое важное – наша игра. Я глубоко верю, что каждая команда на 95 процентов зависит от своей игры, а остальное – готовишься, специально выберу это слово, а не «подстраиваешься» под соперника.

– Четыре года назад вы выиграли здесь же трофей. Есть ли какие-то параллели между тем матчем и завтрашним?

– Не вижу никаких. Каждый финал – это отдельная история, надо получать удовольствие от большого интереса болельщиков к нему. Любой футболист и тренер должен выжать из себя максимум. А между этими матчами никаких отношений нет, их нет даже между тем, что было три дня назад и завтрашней игрой. Всe другое – футболисты, команды, время.

  • Игра пройдет завтра в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.
  • Марко Николич выигрывал Кубок России с «Локомотивом» в сезоне-2020/21.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок ЦСКА Ростов Николич Марко
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