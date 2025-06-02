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  • Николич описал победный суперфинал против «Ростова» двумя прилагательными

Николич описал победный суперфинал против «Ростова» двумя прилагательными

2 июня, 08:45
3

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от победного кубкового суперфинала против «Ростова». Москвичи оказались сильнее в серии пенальти.

«Поздравляю игроков, болельщиков, мы заслужили эту победу. Сам финал получился тяжелым, грязным. Я не видел моментов у «Ростова», но и у нас их было не так много. Многие ждали, что мы легко выиграем финал, но финалы легкими никогда не бывают.

Условия на поле были очень тяжелыми, и мяч летел туда-сюда, он был мягким и легким, футболистам тяжело таким играть», – сказал Николич.

  • ЦСКА взял Кубок в 9-й раз.
  • Это повторение рекорда «Локомотива».
  • Николич стал 1-м тренером в истории Кубка, выигравшим турнир с двумя командами. В 2021 году Марко праздновал победу с «Локо».

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок ЦСКА Ростов
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Комментарии (3)
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1748845730
Акинфеев за неделю до матча говорил,что мяч -******,но кто-то на смене производителя и модели подзаработал хорошо,очевидно.Ничего другого придумать нельзя.
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ilich55
1748852644
"он был мягким и легким" Перед игрой не плохо было бы взвесить футбольные мячи. Не иначе волейбольными мячами играли..........
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