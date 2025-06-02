Николич описал победный суперфинал против «Ростова» двумя прилагательными

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от победного кубкового суперфинала против «Ростова». Москвичи оказались сильнее в серии пенальти.
«Поздравляю игроков, болельщиков, мы заслужили эту победу. Сам финал получился тяжелым, грязным. Я не видел моментов у «Ростова», но и у нас их было не так много. Многие ждали, что мы легко выиграем финал, но финалы легкими никогда не бывают.
Условия на поле были очень тяжелыми, и мяч летел туда-сюда, он был мягким и легким, футболистам тяжело таким играть», – сказал Николич.
- ЦСКА взял Кубок в 9-й раз.
- Это повторение рекорда «Локомотива».
- Николич стал 1-м тренером в истории Кубка, выигравшим турнир с двумя командами. В 2021 году Марко праздновал победу с «Локо».
Источник: ТАСС