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  • Тренер «Ростова» Альба прокомментировал поражение от ЦСКА в суперфинале

Тренер «Ростова» Альба прокомментировал поражение от ЦСКА в суперфинале

2 июня 2025, 01:15
2

Джонатан Альба, тренер «Ростова», высказался после кубкового суперфинала против ЦСКА. Москвичи победили в серии пенальти.

– Что не получилось? Почему не забили, а дотянули до пенальти?

– Что касается матча, я хочу сказать, что игроки выложились по полной. У наших ворот не было множества моментов. В атаке мы не доставляли много неудобств. В первом тайме что‑то работало, были комбинации. Во втором тайме появилась усталость, мы доходили до ворот соперника реже. Пенальти – это не наше решение. Это то, как заканчиваются такие матчи.

– Вы выпустили Байрамяна и Сутормина, а они промахнулись. Не жалеете о решении?

– Это было решение тренерского штаба. Всю ситуацию мы обсудим с игроками.

– Почему Голенкова так рано заменили и выпустили Сутормина?

– Сутормин уже играл на этой позиции. Против «Локомотива», «Факела». Он играл там и знает, как это делать. Голенков устал и попросил замену сам. Бывает так, что работаешь и есть игроки, которые играют 90 минут. Голенков и Кучаев себя так не чувствовали.

– Обе команды старались до момента с ВАР, а потом это пропало. Какое мнение у вас?

– Я так не думаю. Моя команда прессинговала и до этого момента, и после. Не согласен, что интенсивность упала.

  • Альба возглавил «Ростов» в феврале.
  • Ростовчане вышли в главный матч кубкового сезона впервые с 2014 года.
  • Летом в «Ростове» может смениться руководство.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Испания. Примера ЦСКА Ростов Альба Джонатан
Комментарии (2)
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ilich55
1748846364
Несмотря на проигрыш, Альба хороший тренер. Команда при Альбе, на мой взгляд, выглядит лучше, более сбалансированной, чем при Карпине. Надо оставлять......
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FWSPM
1748852581
Засушил коней знатно но на пеналях не повезло
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