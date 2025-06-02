Тренер «Ростова» Альба прокомментировал поражение от ЦСКА в суперфинале

Джонатан Альба, тренер «Ростова», высказался после кубкового суперфинала против ЦСКА. Москвичи победили в серии пенальти.

– Что не получилось? Почему не забили, а дотянули до пенальти?

– Что касается матча, я хочу сказать, что игроки выложились по полной. У наших ворот не было множества моментов. В атаке мы не доставляли много неудобств. В первом тайме что‑то работало, были комбинации. Во втором тайме появилась усталость, мы доходили до ворот соперника реже. Пенальти – это не наше решение. Это то, как заканчиваются такие матчи.

– Вы выпустили Байрамяна и Сутормина, а они промахнулись. Не жалеете о решении?

– Это было решение тренерского штаба. Всю ситуацию мы обсудим с игроками.

– Почему Голенкова так рано заменили и выпустили Сутормина?

– Сутормин уже играл на этой позиции. Против «Локомотива», «Факела». Он играл там и знает, как это делать. Голенков устал и попросил замену сам. Бывает так, что работаешь и есть игроки, которые играют 90 минут. Голенков и Кучаев себя так не чувствовали.

– Обе команды старались до момента с ВАР, а потом это пропало. Какое мнение у вас?

– Я так не думаю. Моя команда прессинговала и до этого момента, и после. Не согласен, что интенсивность упала.