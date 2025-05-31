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  • Батраков назвал европейский клуб, куда он готов пойти пешком

Батраков назвал европейский клуб, куда он готов пойти пешком

31 мая 2025, 15:27
3

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мечтает перейти в «Барселону».

– Кто твой любимый футболист?

– [Лионель] Месси. [Криштиану] Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал.

– Ты внедрял какие‑то их приeмы в свою игру?

– Пытался. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто.

– Какой футболист вдохновлял кроме Месси и Роналду?

– [Уэйн] Руни. Его гол через себя очень сильно вдохновил.

– В какой клуб ты мечтал бы перейти?

– В «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошел.

  • В минувшем сезоне Батраков провел 37 матчей, забил 15 голов, сделал 9 ассистов.
  • Контракт до 2027 года.
  • Идут переговоры о продлении соглашения.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Барселона Батраков Алексей
Комментарии (3)
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zra78
1748696160
Банально...
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Александр52
1748702008
Батраков игрок с большим потенциалом, он всегда заряжен на завершение атаки, хорошо бьёт из разных положений и умеет забивать. Возможно, на сегодня, это лучший из русских футболистов, умеющих видеть поле. Желание уехать в Барсу, это нормально, а вдруг ему в жизни повезёт. Надо исключить негатив на БОМБАРДИРЕ в целом, модераторы или спят или их совсем нет. Держите сайт в тонусе позитива.
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