Батраков назвал европейский клуб, куда он готов пойти пешком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мечтает перейти в «Барселону».

– Кто твой любимый футболист?

– [Лионель] Месси. [Криштиану] Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал.

– Ты внедрял какие‑то их приeмы в свою игру?

– Пытался. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто.

– Какой футболист вдохновлял кроме Месси и Роналду?

– [Уэйн] Руни. Его гол через себя очень сильно вдохновил.

– В какой клуб ты мечтал бы перейти?

– В «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошел.