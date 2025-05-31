Батраков назвал европейский клуб, куда он готов пойти пешком

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мечтает перейти в «Барселону».
– Кто твой любимый футболист?
– [Лионель] Месси. [Криштиану] Роналду тоже заслуживает уважения, он большой профессионал.
– Ты внедрял какие‑то их приeмы в свою игру?
– Пытался. Что‑то получалось, что‑то нет. Пересматривал гол Месси в ворота «Баварии», когда он уложил на газон защитника. Это круто.
– Какой футболист вдохновлял кроме Месси и Роналду?
– [Уэйн] Руни. Его гол через себя очень сильно вдохновил.
– В какой клуб ты мечтал бы перейти?
– В «Барселону». Туда, если бы позвонили, хоть пешком бы пошел.
- В минувшем сезоне Батраков провел 37 матчей, забил 15 голов, сделал 9 ассистов.
- Контракт до 2027 года.
- Идут переговоры о продлении соглашения.
Источник: «Матч ТВ»