Морено не приехал на ответный стык «Сочи» против «Пари НН»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено не прибыл с командой на ответный переходный матч против «Пари НН».
«На предматчевом совещании в «Сочи» рассказали, что Морено и два его помощника не приехали на матч с «Пари НН» по семейным обстоятельствам.
В клубе пока не обозначили, кто будет исполняющим обязанности главного тренера в предстоящей игре», – написал источник.
- Сообщалось, что Морено де-факто уволен из «Сочи».
- Тренер пробыл в команде 1,5 года.
- Ответный матч «Пари НН» – «Сочи» начнется в 17:00 мск.
Источник: «Матч ТВ»