Морено не приехал на ответный стык «Сочи» против «Пари НН»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено не прибыл с командой на ответный переходный матч против «Пари НН».

«На предматчевом совещании в «Сочи» рассказали, что Морено и два его помощника не приехали на матч с «Пари НН» по семейным обстоятельствам.

В клубе пока не обозначили, кто будет исполняющим обязанности главного тренера в предстоящей игре», – написал источник.