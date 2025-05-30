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  • Мостовой эмоционально отреагировал на банкротство «Химок»

Мостовой эмоционально отреагировал на банкротство «Химок»

30 мая 2025, 17:42
1

Александр Мостовой высказался о том, что «Химки» вскоре прекратят существование.

  • Клубу не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за долгов.
  • Химчане финишировали в чемпионате на 12-м месте.
  • Сегодня они объявили о роспуске второй команды.

«Очень печально, что «Химки» станут банкротом. К этому уже всe шло года три, всe копилось. Кого-то берут, кого-то убирают, и всe до этого докатилось.

«Химки» по составу должны находиться в середине таблицы РПЛ. Но видишь, до чего докатилось! В этой ситуации больше всего жалко футболистов. Что им теперь делать? 25 игроков только в основной команде.

Печально, что одни команды РПЛ разваливаются, а другие – жируют. Это недопустимо и больно! Но такое происходит раз в пять лет», – заявил Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Мостовой Александр
Комментарии (1)
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Qachkai
1748677852
Скоро начнут сообщать на спортивных ресурсах, когда Мостовой пописал, когда покакал... Зачем нам мнение известного ранее футболиста и неудачника после завершения спортивной карьеры.
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