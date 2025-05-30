Мостовой эмоционально отреагировал на банкротство «Химок»

Александр Мостовой высказался о том, что «Химки» вскоре прекратят существование.

Клубу не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за долгов.

Химчане финишировали в чемпионате на 12-м месте.

Сегодня они объявили о роспуске второй команды.

«Очень печально, что «Химки» станут банкротом. К этому уже всe шло года три, всe копилось. Кого-то берут, кого-то убирают, и всe до этого докатилось.

«Химки» по составу должны находиться в середине таблицы РПЛ. Но видишь, до чего докатилось! В этой ситуации больше всего жалко футболистов. Что им теперь делать? 25 игроков только в основной команде.

Печально, что одни команды РПЛ разваливаются, а другие – жируют. Это недопустимо и больно! Но такое происходит раз в пять лет», – заявил Мостовой.