Матч России с Уругваем оказался под угрозой срыва

Товарищеский матч между сборными России и Уругвая, который планировался в ноябре, может не состояться.

Южноамериканская команда хотела бы провести две выездных встречи в одной стране. Уругвайская федерация склоняется к варианту с проведением матчей в Южной Корее вместо России, что снижает вероятность организовать поединок с командой Валерия Карпина.

По словам источника, основная причина – сложности с организацией второго матча в РФ, поскольку потенциальные соперники уругвайцев «опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и из-за атак украинских беспилотников».

«В случае отказа Уругвая от поездки в Россию, РФС рассматривает возможность организации матча с другими сборными. Среди потенциальных соперников возможны Аргентина, Индонезия или одна из топовых сборных африканского континента», – рассказал один из источников.