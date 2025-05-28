Символическая сборная сезона РПЛ по версии Мостового

Александр Мостовой составил символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2024/25.

В его команду вошли четыре футболиста из «Краснодара», три – из «Зенита», по два – из «Спартака» и ЦСКА.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»), Мойзес, Виллиан Роша (оба – ЦСКА);

Полузащитники: Эсекьель Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду («Зенит»).