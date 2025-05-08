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Семин ответил, станет ли Хвича обладателем «Золотого мяча»

8 мая 2025, 16:58
1

Юрий Семин высказался о шансах вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».

  • Грузинский футболист в январе перебрался в «ПСЖ» из «Наполи».
  • В дебютном сезоне он помог парижанам дойти до финала Лиги чемпионов.
  • Семин работал с Хвичей в «Локомотиве».

«Выход «ПСЖ» в финал [ЛЧ] был в целом ожидаем. Если раньше команда делала акцент на своих звезд – Месси, Неймара и так далее, то сейчас это именно команда.

Там и сейчас собраны игроки высочайшего уровня, но с Луисом Энрике они стали действовать более дисциплинированно и организованно.

Посмотрите, как Хвича или Дембеле отрабатывают в обороне. Плюс у них блестящий вратарь, который выигрывает матчи.

На мой взгляд, «ПСЖ» – команда без слабых мест, она может одерживать большие победы.

Получит ли Хвича «Золотой мяч»? Думаю, он просто играет в футбол и получает огромное удовольствие. Пусть эксперты определяют, достоин ли он награды. На мой взгляд, он ее достоин, так как играет просто блестяще», – заявил Семин.

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Источник: «Все про спорт»
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746717525
Какой там золотой мяч,за что?За то что свалил из Наполи,бросив клуб в его чемпионской гонке?
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