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Николич высказался о кубковом поражении ЦСКА от «Зенита»

30 апреля 2025, 23:40
5

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарии по итогам проигранного матча с «Зенитом».

  • Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.

– По тому, как складывалась игра, счет 0:2 очень обидный для ЦСКА?

– Не очень обидный. Я доволен своей командой – сражались, бились до последнего, отдавали все силы. Куча молодых футболистов у нас появилось на поле сегодня. Боролись против всех и всего.

Опять пропустили с пенальти. Конечно, привезли себе оба мяча. Первый просто залетел неудачно, там было три отскока. А второй привезли себе сами, тут мы виноваты точно.

Только тут я могу злиться, всe остальное – молодцы. Правильный менталитет. Будет ответная встреча, ждeм в Москве.

– У ЦСКА было очень много моментов в атаке во втором тайме. Что с реализацией на ваш взгляд?

– Сегодня не повезло. Поэтому не может быть обиды на команду. Молодцы, очень молодая команда – старались, бились, не уступали, до конца атаковали, создавали моменты, но… не забили.

Там должен быть забит как минимум один мяч. Но так бывает. Мы ещe не вылетели, в отличие от других команд, ещe есть шанс выйти в суперфинал. Будем готовиться к ответной игре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Николич Марко
Комментарии (5)
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Gwynbleidd
1746047174
2-1 было бы лучше, забить зениту 2-а с нашим нападением будет сложно...
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subbotaspartak
1746064586
И в хвост, и в гриву...
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cska1948
1746079605
Это был явно не наш день. В футболе так бывает.
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