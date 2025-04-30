Николич высказался о кубковом поражении ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарии по итогам проигранного матча с «Зенитом».

Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.

– По тому, как складывалась игра, счет 0:2 очень обидный для ЦСКА?

– Не очень обидный. Я доволен своей командой – сражались, бились до последнего, отдавали все силы. Куча молодых футболистов у нас появилось на поле сегодня. Боролись против всех и всего.

Опять пропустили с пенальти. Конечно, привезли себе оба мяча. Первый просто залетел неудачно, там было три отскока. А второй привезли себе сами, тут мы виноваты точно.

Только тут я могу злиться, всe остальное – молодцы. Правильный менталитет. Будет ответная встреча, ждeм в Москве.

– У ЦСКА было очень много моментов в атаке во втором тайме. Что с реализацией на ваш взгляд?

– Сегодня не повезло. Поэтому не может быть обиды на команду. Молодцы, очень молодая команда – старались, бились, не уступали, до конца атаковали, создавали моменты, но… не забили.

Там должен быть забит как минимум один мяч. Но так бывает. Мы ещe не вылетели, в отличие от других команд, ещe есть шанс выйти в суперфинал. Будем готовиться к ответной игре.