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  • Семин объяснил, почему у него может получиться в «Локомотиве»

Семин объяснил, почему у него может получиться в «Локомотиве»

30 апреля 2025, 22:55
4

Юрий Семин оценил собственные перспективы в случае возвращения на пост главного тренера «Локомотива».

«Отношусь к этому нормально. Что удивительного в этих слухах? А то, что я давно не тренировал, так многие еще дольше не работали.

Вот Раньери давно не тренировал, а лучший тренер итальянской лиги. У него достаточно большой возраст – со мной рядом.

Мотивация возглавить «Локомотив» и возобновить карьеру? Когда работа начинается, тогда и появляется мотивация. Предложения от «Локомотива» у меня нет, как оно будет, так и буду реагировать», – сказал Семин.

  • Сейчас «Локо» возглавляет Михаил Галактионов
  • 77-летний Семин покинул клуб в 2020 году. После этого он работал только в «Ростове».
  • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (4)
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momwig_
1746044045
Семин объяснил, что у него МОЖЕТ получиться. Но не объяснил, ЧТО у него может получиться.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746045349
А чего,я бы посмотрел на игру нынешнего Локо под управлением Семина.Все равно нужно что то менять
Ответить
subbotaspartak
1746064760
Пейте кефир, Юрий Павлович, вряд ли получится по новому, а по старому кому надо?
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zigbert
1746085626
Было бы предложение и желание самого Семина.
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