Семин объяснил, почему у него может получиться в «Локомотиве»

Юрий Семин оценил собственные перспективы в случае возвращения на пост главного тренера «Локомотива».

«Отношусь к этому нормально. Что удивительного в этих слухах? А то, что я давно не тренировал, так многие еще дольше не работали.

Вот Раньери давно не тренировал, а лучший тренер итальянской лиги. У него достаточно большой возраст – со мной рядом.

Мотивация возглавить «Локомотив» и возобновить карьеру? Когда работа начинается, тогда и появляется мотивация. Предложения от «Локомотива» у меня нет, как оно будет, так и буду реагировать», – сказал Семин.