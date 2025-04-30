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Семин близок к возвращению в «Локомотив»

30 апреля 2025, 21:07
3

Юрий Семин может в пятый раз возглавить «Локомотив». Тренеру через две недели исполнится 78 лет.

«У Сeмина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гилерме, которые, с большой вероятностью, займут руководящие посты в клубе. Также есть вариант, при котором Сeмин займeт пост в руководстве клуба», – сообщил источник.

  • Сейчас «Локо» возглавляет Михаил Галактионов
  • Семин покинул клуб в 2020 году. После этого он работал только в «Ростове».
  • Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1746037310
Источник пожалуйста. Слишком хорошо чтобы быть правдой
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Foxitkuban
1746037662
Брехня
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Spartak_forv@
1746038084
Это новость не про Семина,а про Бориса Ротенберга)
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