Семин близок к возвращению в «Локомотив»

Юрий Семин может в пятый раз возглавить «Локомотив». Тренеру через две недели исполнится 78 лет.

«У Сeмина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гилерме, которые, с большой вероятностью, займут руководящие посты в клубе. Также есть вариант, при котором Сeмин займeт пост в руководстве клуба», – сообщил источник.