Семин близок к возвращению в «Локомотив»

Юрий Семин может в пятый раз возглавить «Локомотив». Тренеру через две недели исполнится 78 лет.
«У Сeмина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гилерме, которые, с большой вероятностью, займут руководящие посты в клубе. Также есть вариант, при котором Сeмин займeт пост в руководстве клуба», – сообщил источник.
- Сейчас «Локо» возглавляет Михаил Галактионов
- Семин покинул клуб в 2020 году. После этого он работал только в «Ростове».
- Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
Источник: «Чемпионат»