Реакция Семина на вариант с возвращением в «Локомотив»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в московский клуб.
Сообщалось, что такой вариант рассматривается в случае смены руководства «Локо».
«Я вам ничего не могу на этот счет ответить. Задайте вопрос руководителям клуба.
Готов ли я продолжить тренерскую деятельность, если позовут? Если бы да кабы...
Я уже ответил. Другого ответа у меня нет», – сказал Семин.
- Сейчас «Локо» возглавляет Михаил Галактионов
- Семин покинул клуб в 2020 году. После этого он работал только в «Ростове».
- Семин – самый титулованный тренер в истории «Локомотива».
Источник: «Спорт-Экспресс»