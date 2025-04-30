Реакция Семина на вариант с возвращением в «Локомотив»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в московский клуб.

Сообщалось, что такой вариант рассматривается в случае смены руководства «Локо».

«Я вам ничего не могу на этот счет ответить. Задайте вопрос руководителям клуба.

Готов ли я продолжить тренерскую деятельность, если позовут? Если бы да кабы...

Я уже ответил. Другого ответа у меня нет», – сказал Семин.