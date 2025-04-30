Галактионов рассказал о состоянии игроков «Локо» после кубкового поражения от «Ростова»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов провел короткую пресс-конференцию по итогам матча с «Ростовом».

Команды встречались в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

Москвичи дома проиграли со счетом 0:2 и вылетели.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я прошу понять нас правильно. Пресс‑конференция не будет долгой.

Мы разочарованы результатом матча и нашей игрой. Она у нас не получилась, команда переживает. Хочется на этом закончить, будем кратки», – сказал Галактионов.