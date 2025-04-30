Бывший игрок «Зенита» забил 443-й гол в карьере и превзошел Неймара

Форвард «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 1/16 финала Кубка Бразилии с «Малингой».

Этот мяч стал 443-м в карьере 38-летнего бразильца.

Бывший нападающий «Зенита» поднялся на девятое место в списке лучших действующих бомбардиров мира, обойдя Неймара.

Рейтинг лучших действующих бомбардиров мира: