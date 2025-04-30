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  • Бывший игрок «Зенита» забил 443-й гол в карьере и превзошел Неймара

Бывший игрок «Зенита» забил 443-й гол в карьере и превзошел Неймара

30 апреля 2025, 15:12
4

Форвард «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 1/16 финала Кубка Бразилии с «Малингой».

Этот мяч стал 443-м в карьере 38-летнего бразильца.

Бывший нападающий «Зенита» поднялся на девятое место в списке лучших действующих бомбардиров мира, обойдя Неймара.

Рейтинг лучших действующих бомбардиров мира:

  1. Криштиану Роналду: 934 гола
  2. Лионель Месси: 858 голов
  3. Роберт Левандовски: 710 голов
  4. Луис Суарес: ​​587 голов
  5. Карим Бензема: 494 гола
  6. Эдинсон Кавани: 462 гола
  7. Гарри Кейн: 447 голов
  8. Эдин Джеко: 446 голов
  9. Халк: 443 гола
  10. Неймар: 442 гола.

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Комментарии (4)
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Сам_себе_сказал
1746016581
Красавчик
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Вжыхъ
1746017163
Пушка просто. В РПЛ наколотил бы очень много сейчас.
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СПОРТ 21 века
1746097730
Глядя на список, мог бы ещё некоторых подвинуть и подняться вверх. Правда другие тоже вещь не будут сидеть на месте. В общем любопытный список...
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