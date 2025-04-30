Бывший игрок «Зенита» забил 443-й гол в карьере и превзошел Неймара

Форвард «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 1/16 финала Кубка Бразилии с «Малингой».
Этот мяч стал 443-м в карьере 38-летнего бразильца.
Бывший нападающий «Зенита» поднялся на девятое место в списке лучших действующих бомбардиров мира, обойдя Неймара.
Рейтинг лучших действующих бомбардиров мира:
- Криштиану Роналду: 934 гола
- Лионель Месси: 858 голов
- Роберт Левандовски: 710 голов
- Луис Суарес: 587 голов
- Карим Бензема: 494 гола
- Эдинсон Кавани: 462 гола
- Гарри Кейн: 447 голов
- Эдин Джеко: 446 голов
- Халк: 443 гола
- Неймар: 442 гола.
Источник: «Бомбардир»